Власти немецкого Дрездена хотят водить туристов по "путинским местам"

Власти города Дрезден в Германии полагают, что экскурсии по "путинским местам" могут быть интересны туристам из Российской Федерации.

Об этом заявил управляющий директор городского департамента по туризму Юрген Аманн.

Немецкий чиновник считает, что россиянам "может быть любопытна" эта часть истории Дрездена. Ведь Владимир Путин, указал Юрген Аманн, действующий президент Российской Федерации.

Туристам из Европы, признал Аманн, походы по "путинским местам", скорее всего, будут не очень интересны. Интерес европейских путешественников, пояснил немецкий чиновник, сконцентрирован в основном на архитектуре или же, например, искусстве Дрездена.

Напомним, что Владимир Путин во второй половине 1980-ых работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР-ГДР. Сегодня в здании, где раньше работали офицеры КГБ, располагаются обыкновенные офисы.

В квартире, где когда-то проживал Путин, живет немецкая семья с двумя детьми.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи сети интернет активно покупают в онлайн-магазинах товары "как у Путина".

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