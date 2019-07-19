Подольский районный суд Киева продлил арест главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского до 19 сентября.
Судейская коллегия удовлетворила ходатайство государственного обвинения и отказала защите в смягчении меры пресечения. Адвокаты просили отпустить журналиста под личное обязательство.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отпустить Вышинского в обмен на украинского режиссера Олега Сенцова, который был приговорен к 20 годам колонии в России по обвинению в подготовке терактов.
В свою очередь уполномоченный по защите прав человека в России Татьяна Москалькова назвала решение суда о продлении ареста политически мотивированным.
"Это решение было предсказуемым. Считаю его чисто политическим, а не юридическим. Продолжаю делать все возможное, чтобы журналист смог выйти на свободу", - передает ее слова агентство ТАСС.
Напомним, журналист был взят под стражу в мае минувшего года, его подозревают в государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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