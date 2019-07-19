В Раде потребовали признать закон о статусе Донбасса неконституционным

Депутаты Верховной Рады потребовали признать законом об особом статусе Донбасса неконституционными.

"Закон об особом статусе нарушает 26 статей конституции Украины и самую больше угрозу он несет принципам суверенитета, независимости и унитарности страны, а также нарушает право на местное самоуправление", - отмечает вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Парламентарии уже подали обращение в Конституционный суд Украины. Если суд поддержит это требование, то в дальнейшем все попытки "внедрять особые статусы для любых оккупированных территорий" будут обречены на провал.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса Рада приняла в 2014 году, в силу он не вступил. Согласно документу, регион получит особый статус после того, как будут выполнены определенные Киевом условия. Речь идет, прежде всего, о выводе с территории Донбасса "незаконных вооруженных формирований".