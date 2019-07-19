Иранские военные пообещали сфотографировать корабль США с беспилотника

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в скором времени опубликует фотографии американского десантного корабля Boxer, которые будут сделаны при помощи беспилотного аппарата.

"В скором времени мы опубликуем фотографии американского корабля Boxer, сделанные с беспилотника КСИР", - отмечается в заявлении иранских военных.

Таким образом в КСИР отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Boxer в Ормузском проливе сбил БПЛА Ирана, который подлетел к американскому кораблю слишком близко.

Фотографии с беспилотника покажут всему миру безосновательность заявлений США о сбитом дроне. "Эти снимки доказывают, что БПЛА КСИР начал выполнение планового наблюдения за этим районом еще до того, как американский корабль вошел в Ормузский пролив, и не только не был сбит, но и благополучно вернулся на военную базу", - заключили военные Ирана.

Напомним, 20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС. В ответ на это в США подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по территории Ирана. Как позднее заявил Трамп, он запретил проводить операцию за 10 минут до ее начала.