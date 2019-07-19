Меркель не будет участвовать в выборах 2021 года на пост канцлера

Ангела Меркель не будет участвовать в выборах 2021 года на пост канцлера Германии, по истечении срока своих полномочий у нее будет "совсем другая жизнь". Об этом она заявила во время пресс-конференции перед своим уходом в отпуск.

Как уточняет издание Der Spiegel, Меркель заверила, что состояние здоровья позволяет ей работать, как и прежде.

"Вы меня знаете, я могу делать эту работу. В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и другая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии", - сказала она.

Напомним, Ангела Меркель занимает пост главы правительства Германии уже 14 лет подряд. В последнее время во время официальных мероприятий у канцлера часто случаются приступы. По ее словам, они происходят из-за обезвоживания.