Большинство жителей Грузии (75%) считают необходимым диалог с Россией, однако чисто сторонников такого сценария по сравнению с 2017 годов несколько снизилось. Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного американской неправительственной организацией Международный республиканский институт (IRI).
По данным социологов, из числа тех респондентов, которые выступают за диалог в отношениях с Россией, 46% опрошенных полностью поддерживают налаживание отношений между странами, а 29% - частично.
Против дальнейшего диалога с Россией выступают 12% участников опроса, "отчасти против" только 7% респондентов. Эти граждане считают, что какой-либо контакт между странами невозможен до тех пор, пока Россия не вернет "оккупированные территории".
Два года назад в ходе аналогичного опроса за диалог с Москвой выступало 82% жителей Грузии: 53% поддерживали его полностью, а 29% - частично.
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