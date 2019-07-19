Киев готов обменять главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму.
Об этом в эфире украинского телеканала "112 Украина" заявил действующий президент постсоветской республики Владимир Зеленский.
"Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", — предложил глава государства. Владимир Зеленский отметил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли".
Но задержанные Российской Федерации моряки Военно-морских сил Украины, указал действующий президент постсоветской республики, должны быть освобождения не в порядке обмена.
Отметим, что ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель также отмечала готовность Киева освободить Кирилла Вышинского в обмен на освобождение Россией Олега Сенцова.
Напомним, что в 2014 году суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов на территории Крымского полуострова. Украинский режиссер получил 20 лет лишения свободы.
Кирилла Вышинского же, напомним, задержали на Украине в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Примечательно, что сам Вышинский выступает против его возможного обмена как на Сенцова, так и на других граждан Украины, содержащихся в тюрьмах России. Главный редактор РИА "Новости Украина" указывает, что его задержание нелегально и основано на "абсурдных и лживых обвинениях".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины уверен в готовности Российской Федерации нанести атаку со стороны Приднестровья, Белоруссии, Донбасса и Крымского полуострова.
Читайте также:
Можно ли обменять террориста Сенцова на журналиста Вышинского.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
33% респондентов считают, что в России могут пройти массовые забастовки для отстаивания прав и интересов россиян.