Зеленский назвал обмен Вышинского на Сенцова "шагом доброй воли" Киева

Киев готов обменять главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму.

Об этом в эфире украинского телеканала "112 Украина" заявил действующий президент постсоветской республики Владимир Зеленский.

"Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", — предложил глава государства. Владимир Зеленский отметил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли".

Но задержанные Российской Федерации моряки Военно-морских сил Украины, указал действующий президент постсоветской республики, должны быть освобождения не в порядке обмена.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель также отмечала готовность Киева освободить Кирилла Вышинского в обмен на освобождение Россией Олега Сенцова.

Напомним, что в 2014 году суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов на территории Крымского полуострова. Украинский режиссер получил 20 лет лишения свободы.

Кирилла Вышинского же, напомним, задержали на Украине в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Примечательно, что сам Вышинский выступает против его возможного обмена как на Сенцова, так и на других граждан Украины, содержащихся в тюрьмах России. Главный редактор РИА "Новости Украина" указывает, что его задержание нелегально и основано на "абсурдных и лживых обвинениях".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины уверен в готовности Российской Федерации нанести атаку со стороны Приднестровья, Белоруссии, Донбасса и Крымского полуострова.

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