В конгресс США пригласили священника из-за высказываний Трампа

Капеллан палаты представителей конгресса США Патрик Конрой провел обряд очищения парламента от злых сил из-за жарких споров, которые развернулись во время голосования по резолюции, осуждающей "расистские" посты президента США Дональда Трампа в Twitter.

"Давайте помолимся. Это была трудная и спорная неделя, во время которой темные духи, казалось, играли в народных избранников. Славя имя твое, Господи, я изгоняю всех духов тьмы из этого зала. Я изгоняю дух уныния, который убивает надежду", - сказал священник.

Напомним, скандал из-за высказываний Трампа разгорелся после того, как американский президент на своей страничке в Twitter предложил нескольким женщинам-конгрессменам, которые являются выходцами из других стран, вернуться на свою историческую родину и показать свои способности там.

Демократы внесли на обсуждение конгрессменов резолюцию, которая осуждает слова Трампа, однако ее обсуждение вызвало ожесточенные споры. В итоге резолюция была принята с небольшим перевесом (240 - "за", 187 - "против").