Экс-премьер Эстонии: в кризисе отношений с Россией виноваты обе стороны

Бывший премьер-министр Эстонии и экс-мэр Таллина, столицы постсоветской республики, назвал виновных в кризисе отношений страны с Российской Федерацией.

Соответствующее заявление Эдгар Сависаар сделал в интервью латышскому новостному портал Baltnews.

Всегда, убежден экс-премьер Эстонии, виноваты обе стороны. В постсоветской республике, признал Сависаар, есть множество людей, которым выгодно, чтобы отношения России и Эстонии были напряженными.

Страны — соседи, напомнил Эдгар Сависаар, сообщает Baltnews. Никогда Эстонии, указал он, не удастся перенести свою страну подальше от России — например, в Африку. Это, подчеркнул Сависаар, необходимо учитывать обеим сторонам — и Москве, и Таллину.

В интервью экс-премьер Эстонии прокомментировал и вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации. По мнению Эдгара Сависаара, полуостров стал российским по воле жителей полуострова, а санкции, принятые Западом в отношении России, не приносят пользу Европе.

Также Сависаар отметил, что доволен недавним визитом действующего президента Эстонии Крести Кальюлайд в Москву и ее встречей с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший президент Польши Лех Валенса признал свою вину в плохих отношениях Варшавы и Москвы.

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