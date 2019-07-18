Семья из Австралии не платила налоги из-за того, что Бог против этого

В Австралии брата и сестру Бирпутов суд оштрафовал на 2,3 миллиона австралийских долларов из-за того, что они много лет не платили подоходный налог.

Об этом сообщает британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC.

Как сообщают авторы материала, семья Бирпутов искренне считает, что сбор подоходного налога противоречит Божьей воле.

Сообщается, что австралийцы не платили подоходный налог с 2011 года. В неуплате Бирпутов обвинили лишь в 2017 году — когда неплательщики задолжали государству 930 тысяч долларов.

В том же году их ферму продали за долги по решению местных властей.

В суде же, сообщает BBC, Бирпуты активно отстаивали свою точку зрения — брат и сестра заявляли, что они "дети Божьи" и на самом деле не владеют никаким имуществом. Закон Божий, доказывали австралийцы судье, выше светского, а принуждение людей к выплате налогов якобы ослабляет их связь с Всевышним.

Судья же, сообщает BBC, заявил, что светский закон и закон божий существуют в разных плоскостях. Также слуга закона попросил сестру и брата показать ему место в Библии, где напрямую говорится о запрете платить налоги.

Позже, уже после оглашения приговора, судья признался журналистам, что не считает, будто Бирпуты пытались схитрить и уйти от оплаты налогов — он заявил, что Бирпуты, по его мнению, по-настоящему верили в то, о чем твердили в суде.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что предприимчивый житель Калининграда сменил фамилию, чтобы не платить долг за электричество.

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