Законный владелец "Рустави-2" пообещал уволить гендиректора Гварамию

Бизнесмен Кибар Халваши пообещал уволить генерального директора телеканала "Рустави-2" Николоза Гварамию и сохранить свободу слова. Такое заявление Халваши сделал после решения ЕСПЧ признать незаконной продажу телеканала близким друзьям Саакашвили братьям Карманишвили.

"Я не буду вмешиваться в редакционную политику "Рустави-2", а также ограничивать какими-то способами свободу слова. Профессиональная деятельность журналистов будет неприкосновенна. Я займусь ростом и развитием телеканала", - сообщил Халваши после решения ЕСПЧ.

Единственное изменение, которое коснется "Рустави-2" это увольнение действующего генерального директора телеканала Николоза Гварамии, которого назначили братья Карманишвили.