Бизнесмен Кибар Халваши пообещал уволить генерального директора телеканала "Рустави-2" Николоза Гварамию и сохранить свободу слова. Такое заявление Халваши сделал после решения ЕСПЧ признать незаконной продажу телеканала близким друзьям Саакашвили братьям Карманишвили.
"Я не буду вмешиваться в редакционную политику "Рустави-2", а также ограничивать какими-то способами свободу слова. Профессиональная деятельность журналистов будет неприкосновенна. Я займусь ростом и развитием телеканала", - сообщил Халваши после решения ЕСПЧ.
Единственное изменение, которое коснется "Рустави-2" это увольнение действующего генерального директора телеканала Николоза Гварамии, которого назначили братья Карманишвили.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.