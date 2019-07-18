В Узбекистане снимут исторический сериал в духе "Игры Престолов"

В Узбекистане пройдут съемки многосерийного фильма об истории народов Центральной Азии XI-XII веков в стиле "Игры престолов".

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана Темур Мирзаев.

По словам специалиста, съемками фильма будет заниматься Джейкоб Шварц. Госкомтуризм, поясняет Мирзаев, выбрало Шварца из-за того, что он знаком с тематикой Центральной Азии — несколько лет назад он снял фильм об Узбекистане. Работу режиссера зрители постсоветской республики встретили хорошо, отметил Темур Мирзаев.

Картина, рассказал ТАСС пресс-секретарь Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана, будет англоязычной, и к работе в ней будут привлечены только зарубежные актеры.

Джейкоб Шварц указал, что создатели исторического сериала о древних народах Центральной Азии будут ориентироваться на популярный во всем мире телесериал "Игра престолов".

Отметим, что премьера последнего эпизода "Игры престолов" состоялась в мае текущего года. Сериал содержит в себе большое количество натуралистических сцен насилия, убийств и ненормативной лексики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что порядка 10 миллионов жителей США собирались не идти на работу из-за последней серии "Игры престолов".

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