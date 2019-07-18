В аэропорту Мариуполя, под прикрытием Службы безопасности Украины, существовала тайная тюрьма батальона "Азов".
Напомним, что деятельность организации "Азов" запрещена на территории Российской Федерации.
О существовании тюрьмы сообщает агентство новостей РИА — в распоряжении издания оказались документы СБУ.
Согласно предоставленной информации, тюрьма существовала как минимум до ноября минувшего года. При этом отсутствуют какие-либо свидетельства того, что тюрьма прекратила свое существование.
В документах Службы безопасности Украины содержится информация о том, что у заключенных и их родственников вымогали деньги за освобождение.
Один из свидетелей рассказывал, что в Мариуполе могут быть массовые захоронения жертв заключения, в том числе и рядом с тюрьмой.
Отметим, что ранее сообщалось и о существовании других тайных тюрем на территории Украины. В 2016 году, например, напомним, из секретной тюрьмы СБУ в Харькове были освобождены 13 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что о секретных тюрьмах на Донбассе рассказывал и Василий Прозоров, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.
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