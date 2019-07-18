Конгрессмены США блокировали рассмотрение процедуры импичмента Трампа

Палата представителей Соединенных Штатов Америки заблокировала рассмотрение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

Отмечается, что процесс инициировал представитель штата Техас демократ Эл Грин.

За блокировку процедуры импичмента действующего президента США проголосовали 332 конгрессмена, высказались за нее лишь 95 человек.

Примечательно, что принял решение воздержаться от голосования лишь один конгрессмен.

Напомним, что в Вашингтоне главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и заявляли, будто время для его импичмента настало.

Отметим, что в политике под импичментом принято понимать отречение главы государства от должности, а также привлечение его или других высших должностных лиц страны к суду.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп обвинил "продажные средства массовой информации" в замедленном росте уровня одобрения его деятельности на посту главы государства.

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