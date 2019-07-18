Прокуратура США отзывает обвинения против актера Кевина Спейси

Прокуратура Соединенных Штатов Америки отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актера Кевина Спейси.

Об этом сообщает американская телерадиосеть CBS.

Сообщается, что американская прокуратура отозвала обвинения в связи с отсутствием доступа к уликам.

В CBS отмечают, что главным поводом для снятия обвинения стала пропажа мобильного телефона обвинителя, который и считает себя жертвой домогательства со стороны актера.

На данных, которые хранились в том телефоне, и строилось обвинение против Кевина Спейси. Обвинитель же говорит, что после того, как в 2017 году он передал свой телефон в прокуратуру США, ему его так и не вернули.

Напомним, что в ноябре 2017 года Хетер Юнру обвинила Кевина Спейси в том, что он якобы сексуально домогался ее несовершеннолетнего сына. Актер, по словам женщины, воспользовался тем, что ее отпрыск находился в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что сын Хетер Юнру находился в тот момент в возрасте, при котором продажа алкоголя запрещена законом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Кевин Спейси в своем Twitter объявил о своей гомосексуальности.

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