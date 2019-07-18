Оппоненты Меркель настаивают на принудительном медицинском обследовании

Многие немецкие политики, которые не поддерживают канцлера Ангелу Меркель, настаивают на принудительном медицинском обследовании. Такая позиция появилась у политиков в связи с множеством слухов, которые породили недавние инциденты на публичных мероприятиях.

Первый инцидент произошел с Ангелой Меркель во время официальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время звучания гимна у канцлера начали трястись руки. В течение следующих двух недель последовали еще два аналогичных случаях. Поэтому немецкая общественность заговорила о проблемах со здоровьем Меркель и ее возможной отставке.

Глава ведомства федерального канцлера Германии пытается опровергнуть все слухи и утверждает, что Ангела Меркель находится в "добром здравии" и пробудет на своем посту до следующих парламентских выборов.