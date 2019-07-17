Парубий не выполнит просьбу Зеленского о созыве Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил в Facebook, что не выполнит просьбу Зеленского о созыве парламентариев 18 июля, поскольку это не соответствует законодательству.

Парубий пояснил в своей публикации, что фактически у президента Украины есть возможность созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, во время рабочей сессии, однако глава государства должен направить в парламент официальное письмо, а не просить спикера ВР "на словах".

Андрей Парубий отказался выполнять устное распоряжение Владимира Зеленского, потребовав от него официальное постановление о созыве парламента.