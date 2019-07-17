СБУ задержала водителя тягача, который перевозил "Бук" в Донбассе

Замглавы следственного управления СБУ Виталий Маяков сообщил журналистам на брифинге, что ведомству удалось задержать водителя тягача, который перевозил "Бук", незадолго до катастрофы малазийского "боинга" в Донбассе.

Оперативники СБУ воспользовались видеозаписью, на которой тягач перевозит "Бук" по главной улице Донецка. На автомобиле был написан номер телефона водителя, по нему его и вычислили. Имя задержанного пока неизвестно, но в СБУ сообщили, что он был задержан при попытке пересечь российско-украинскую границу.