Замглавы следственного управления СБУ Виталий Маяков сообщил журналистам на брифинге, что ведомству удалось задержать водителя тягача, который перевозил "Бук", незадолго до катастрофы малазийского "боинга" в Донбассе.
Оперативники СБУ воспользовались видеозаписью, на которой тягач перевозит "Бук" по главной улице Донецка. На автомобиле был написан номер телефона водителя, по нему его и вычислили. Имя задержанного пока неизвестно, но в СБУ сообщили, что он был задержан при попытке пересечь российско-украинскую границу.
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