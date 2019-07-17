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Журналист: украинцы сами виноваты в том, что у власти в стране "уроды"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Русские из Украины не должны сдаваться и отдавать постсоветскую республику на растерзание "патрiотам".

Об этом в своем личном блоге написал журналист из Одессы Юрий Ткачев.

Многие сегодня в Незалежной, пишет он, "устали" от Украины и "сыты ей по горло". Уезжать они, быть может, и не собираются, указывает Ткачев, но менять что-то в стране здесь и сейчас точно не собираются.

Но, пишет в своем личном блоге Ткачев, "мы родились на этой земле". И пусть гражданам Украины не нравятся установленные в ней правила, признает журналист, пусть их установили "уроды, кровопийцы и мрази", но именно население постсоветской республики это им позволило.

"Почему омерзительный жлоб, не способный умножить 3 на 8 без калькулятора и прочитавший за всю жизнь две книги, букварь и ту синюю, должен решать, как нам жить, какую одежду носить, какой идеологии придерживаться, какие праздники праздновать и на каком языке говорить?", — задается вопросом Юрий Ткачев.

Можно уехать из страны, признает журналист, но это было бы неправильным шагом. Если жители Украины не могут ужиться с "омерзительными жлобами", то это последние должны уехать, убежден он.

"Почему мы должны уезжать, оставляя жлобам бульвары, площади, университеты и театры, которые строили наши предки? И ладно бы жлобам они были нужны! Нет же: они же при первой удобной возможности в университете устроят секонд-хенд, а в театре — салон игровых автоматов. Ибо от жизни им больше ничего не надо — ну, кроме ещё безвиза и кружевных трусиков", — сетует Юрий Ткачев.

Страна и ее жители слишком многое потеряли, признает Ткачев. Надо возрождать то, что было утеряно, призывает он, даже если "воцарение наших, нормальных, человеческих правил" увидят далеко не все из тех, кто за них боролся.

"Или это — или капитуляция в той или иной ее форме. А русские, как меня учили, не сдаются", — пишет в своем блоге Юрий Ткачев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 39% граждан Украины уверены в неправильном пути развития постсоветской республики.

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