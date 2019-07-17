Суд Мексики приговорил россиянина к 37,5 годам лишения свободы

Суд Мексики приговорил к 37,5 годам тюрьмы гражданина Российской Федерации Алексея Макеева.

Об этом сообщает прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо.

44-летнего россиянина признали виновным в умышленном убийстве. Его адвокаты же настаивали на том, что убийство произошло якобы в результате самообороны.

Сообщается, что Алексей Макеев также должен выплатить семье погибшего штраф в размере 405 тысяч песо — 1,3 миллиона рублей.

Посольство Российской Федерации в Мексике не обнаружило нарушения прав россиянина в ходе рассмотрения дела. Там отметили, что Макеев имеет право ходатайствовать об отбывании дальнейшего наказания в России, но пока он с такой просьбой не обращался.

Напомним, что в мае 2017 года несколько сотен мексиканцев окружили дом, в котором проживал Алексей Макеев, и напали на него самого. Один из нападавших был серьезно ранен Макеевым и после скончался в больнице.

Сам россиянин также оказался в больнице, но сразу же после выписки попал за решетку.

Столь агрессивное поведение местных жителей по отношению к мужчине было вызвано роликами, которые снимал Макеев и выкладывал в сеть интернет. Гражданин РФ абсолютно без повода оскорблял людей на улицах города, угрожал им, размахивал мачете и даже демонстрировал свастику на своей голове.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индонезии гражданина Российской Федерация приговорили к одному году лишения свободы за попытку вывезти из страны орангутана.

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