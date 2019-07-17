Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третью позицию в списке миллиардеров, который составляет агентство Bloomberg уже на протяжении семи лет. Гейтс впервые в истории списка опустился ниже второго места.

На данный момент лидером списка является основатель Amazon Джефф Безос. Основателя Microsoft на втором месте потеснил президент корпорации Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Bloomberg отмечает, что Билл Гейтс мог бы оставаться самым богатым человеком на планете, если бы не его благотворительная деятельность. Миллиардер вместе со своей женой пожертвовали в их общий благотворительный фонд более 35 миллиардов долларов.