Порошенко проигнорировал приглашение на допрос

Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил журналистам, что экс-президент Петр Порошенко не пришел на допрос. Ранее политик получал предупреждение о том, что ведомство вызывает его для дачи показаний.

Труба пояснил, что по протоколу ведомство вышел еще одно приглашение бывшему президенту. Глава ведомства надеется, что Порошенко все-таки посетит Госбюро расследований и ответит на вопросы следствия.