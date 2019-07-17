Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил журналистам, что экс-президент Петр Порошенко не пришел на допрос. Ранее политик получал предупреждение о том, что ведомство вызывает его для дачи показаний.
Труба пояснил, что по протоколу ведомство вышел еще одно приглашение бывшему президенту. Глава ведомства надеется, что Порошенко все-таки посетит Госбюро расследований и ответит на вопросы следствия.
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