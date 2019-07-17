Источники сообщили агентству Reuters об изменении финансовой политики США. Ранее американское правительство планировали выделить гуманитарную помощью в суммарном размере 41,9 миллионов долларов Гондурасу и Гватемале, которые находятся на грани миграционного кризиса.
Однако 11 июля власти США решили изменить решение и направить средства в Венесуэлу для финансирования оппозиции в связи с "быстроразвивающимся кризисом в стране".
Источники утверждают, что деньги пойдут на содержание оппозиционеров, выплаты заработных плат, оплату проезда, связи, техническую помощь и другие нужды оппозиции.
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