Владимир Путин поздравил Ангелу Меркель с 65-летием

Президент России Владимир Путин позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы поздравить ее с 65-летним юбилеем. Российский лидер отметил лидерские навыки канцлера и ее способность вести переговоры о самых сложных вопросах.

В преддверии дня рождения Ангелы Меркель, Владимир Путин отправил ей поздравительную открытку. Ранее президент России признавался, что иногда получал от Меркель в качестве презента полюбившееся ему во времена работы в ГДР пиво из Радеберга. Комментируя это заявление, Меркель уточнила, что получала от Путина в ответ "хорошую копченую рыбу".