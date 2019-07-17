Президент России Владимир Путин позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы поздравить ее с 65-летним юбилеем. Российский лидер отметил лидерские навыки канцлера и ее способность вести переговоры о самых сложных вопросах.
В преддверии дня рождения Ангелы Меркель, Владимир Путин отправил ей поздравительную открытку. Ранее президент России признавался, что иногда получал от Меркель в качестве презента полюбившееся ему во времена работы в ГДР пиво из Радеберга. Комментируя это заявление, Меркель уточнила, что получала от Путина в ответ "хорошую копченую рыбу".
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