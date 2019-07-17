Министерство иностранных дел Российской Федерации отказало в предоставлении виз преподавателям Англо-американской школы, управляемой посольствами стран Запада.
Об этом стало известно от члена совета учебного заведения и сотрудницы посольства Соединенных Штатов Америки Хизер Бирнс, сообщает издание The New York Times.
По словам Бирнс, пишут авторы материала, российские визы не получили 30 сотрудников Англо-американской школы.
Учебное заведение, напомним, находится в Москве.
В данный момент США, сообщает The New York Times, пытаются убедить Россию "не вмешивать школьников в политические разногласия" двух сверхдержав. В письме Хизер Бирнс, направленном сразу нескольким посольствам в Москве, сказано, что учебному заведению, скорее всего, придется отчислить некоторое количество своих студентов.
Отметим, что большинство учеников Англо-американской школы — дети иностранных бизнесменов и дипломатов. Школа была основана в далеком 1949 году властями Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Канады.
Напомним, что в сентябре минувшего года частную Англо-американскую школы в Санкт-Петербурге закрыли. Американская сторона заявила тогда, что договор с учебным заведением не продлили якобы по требованию МИД РФ.
В российском дипломатическом ведомстве же заявили, что ничего не знают о закрытии школы, но отметили, что ее правовое положение "было, мягко говоря, очень шатким".
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