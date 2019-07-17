Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал действия Киева в отношении российского журналиста Кирилла Вышинского. Дезир считает, что журналистов не должны сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность.
"Хочу обратиться к украинским властям, которые незаконно удерживают Кирилла Вышинского под стражей. Освободите журналиста, который честно и добросовестно выполнял свою работу", - заявил Дезир.
Также представитель ОБСЕ сообщил, что регулярно контактирует с представителями Украины и обращается к ним с требованием прекратить преследование Кирилла Вышинского.
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