ОБСЕ призывают украинских властей освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал действия Киева в отношении российского журналиста Кирилла Вышинского. Дезир считает, что журналистов не должны сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность.

"Хочу обратиться к украинским властям, которые незаконно удерживают Кирилла Вышинского под стражей. Освободите журналиста, который честно и добросовестно выполнял свою работу", - заявил Дезир.

Также представитель ОБСЕ сообщил, что регулярно контактирует с представителями Украины и обращается к ним с требованием прекратить преследование Кирилла Вышинского.