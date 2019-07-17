Dikgazete: Музей Трои в Турции требует от РФ вернуть "троянский клад"

Сокровища Трои, контрабандой вывезенные из турецкого города Чанаккале в 1873 году, вновь стали темой на повестке дня Анкары.

Об этом сообщает турецкое издание Dikgazete.

Напомним, что сокровища были вывезены из Чанаккале немецким археологом Генрихом Шлиманом. После Второй мировой войны так называемый "троянский клад" оказался в России.

В Музее Трои, пишут авторы материала, заявили, что их запрос на возвращение памятников, находящихся в Пушкинском музее в России, по-прежнему в силе.

Отметим, что согласно законодательству Российской Федерации, исторические ценности, ввезенные в страну в качестве военных трофеев, обладают статусом "федеральной собственности России".

Напомним, что в 2013 году, в рамках "Международного экономического форума", действующий президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию. Глава государства заявил, что российская сторона не намерена возвращать Турции сокровища Трои.

В ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин также напомнил, что Великая Отечественная война нанесла непоправимый вред и российскому культурному наследию.

Сокровища Трои, напомним, были обнаружены в легендарном древнем городе Троя, в нескольких десятков километрах от Чанаккале.

В 2012 году Анкара уже поднимала вопрос возвращении Россией культурных ценностей — так, глава Министерства иностранных дел Турции Мехмет Гюджюк заявил, что РФ "должна вернуть" "троянский клад".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что МИД Германии поднял вопрос о возвращении Российской Федерацией военных трофеев Советского Союза.

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