Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что правительство Грузии должно стабилизировать ситуацию в стране для восстановления авиасообщения с Россией. По словам главы российского МИД, Грузия должна обеспечить безопасность граждан России, только тогда можно будет говорить о возобновлении авиасообщения.
"Если грузинским властям удастся преодолеть сложную общественно-политическую ситуацию в стране и обеспечить безопасность российских граждан, то с нашей стороны будут созданы все условия, чтобы отменить все ограничения на посещение Грузии россиянами", - рассказал Лавров.
Министр подчеркнул, что Москва заинтересована в устранении проблемных вопросов и налаживании отношений с Тбилиси.
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