Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что правительство Грузии должно стабилизировать ситуацию в стране для восстановления авиасообщения с Россией. По словам главы российского МИД, Грузия должна обеспечить безопасность граждан России, только тогда можно будет говорить о возобновлении авиасообщения.

"Если грузинским властям удастся преодолеть сложную общественно-политическую ситуацию в стране и обеспечить безопасность российских граждан, то с нашей стороны будут созданы все условия, чтобы отменить все ограничения на посещение Грузии россиянами", - рассказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва заинтересована в устранении проблемных вопросов и налаживании отношений с Тбилиси.