Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция может забыть о поставках F-35 из-за покупки российских комплексов C-400. Так американский лидер прокомментировал начало поставок комплектующих для С-400 в Анкару.
На момент публикации новости на аэродром недалеко от турецкой столицы прибыло в общей сложности 13 самолетов с комплектующими для российский комплексов. Трамп назвал сделку России и Турции по С-400 "несправедливой", поскольку Анкара уже успела заказать у США 100 самолетов F-35.
"Из-за действий Турции все оказались в очень жесткой ситуации, включая Анкару. Но мы работаем над тем, чтобы выйти из этой сложной ситуации", - пояснил Трамп.
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