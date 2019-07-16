ООН: смертность от СПИДа в мире сократилась на 33% за 8 лет

В минувшем году от ВИЧ во всем мире умерли 770 тысяч человек. Это на 33% меньше, чем в 2010 году. Об этом свидетельствуют данные из доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД.

Эксперты отмечают, что снижение смертности от заболевания стало результатом повышения доступности его лечения для широких групп населения в восточной и южной частях Африки.

В свою очередь в Восточной Европе и Центральной Азии смертность от СПИДа возросла на 5% с 2010 года, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 9%, подчеркивается в докладе. В 2018 году диагноз "ВИЧ-инфекция" получили 1,7 миллиона человек (на 16% меньше показателя 2010 года). В Южной Африке частота новых случаев заражения сократилась почти в два раза.

Негативная тенденция наблюдается в Восточной Африке и Центральной Азии, там число заболевших выросло на 29%. На Ближнем Востоке этот показатель вырос на 10%, в Латинской Америке - на 7%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что канадские специалисты из университета Монреаля проследили за работой иммунных клеток носителей ВИЧ, на которых вирус почти не действует, и смогли понять причину того, почему лекарственная терапия не может уничтожить заболевание полностью.

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