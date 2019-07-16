В минувшем году от ВИЧ во всем мире умерли 770 тысяч человек. Это на 33% меньше, чем в 2010 году. Об этом свидетельствуют данные из доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД.
Эксперты отмечают, что снижение смертности от заболевания стало результатом повышения доступности его лечения для широких групп населения в восточной и южной частях Африки.
В свою очередь в Восточной Европе и Центральной Азии смертность от СПИДа возросла на 5% с 2010 года, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 9%, подчеркивается в докладе. В 2018 году диагноз "ВИЧ-инфекция" получили 1,7 миллиона человек (на 16% меньше показателя 2010 года). В Южной Африке частота новых случаев заражения сократилась почти в два раза.
Негативная тенденция наблюдается в Восточной Африке и Центральной Азии, там число заболевших выросло на 29%. На Ближнем Востоке этот показатель вырос на 10%, в Латинской Америке - на 7%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что канадские специалисты из университета Монреаля проследили за работой иммунных клеток носителей ВИЧ, на которых вирус почти не действует, и смогли понять причину того, почему лекарственная терапия не может уничтожить заболевание полностью.
Читайте также: В России созданы устойчивые к ВИЧ человеческие эмбрионы
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.