Глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини считает себя главной целью участников ультраправой группировки, которые были арестованы накануне в нескольких городах на севере страны. При обыске у них обнаружили крупный арсенал оружия, в том числе ракету класса "воздух-воздух".
"Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьезным", - сказал министр.
Группа была раскрыта в результате расследования деятельности правых экстремистов, которые воевали в Донбассе, отметил Сальвини.
"Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", - заключил он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кандидат в депутаты Верховной Рады Дмитрий Ярош предложил захватить "десяток" туристов из Италии, находящихся на территории Украины. Таким образом он отреагировал на решение итальянского суда, который приговорил к 24 годам тюрьмы бывшего бойца ВСУ за убийство репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.
Читайте также: Убийцу итальянского журналиста в Донбассе приговорили к 24 годам тюрьмы
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.