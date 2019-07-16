Глава МВД Италии назвал себя главной целью ультраправых

Глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини считает себя главной целью участников ультраправой группировки, которые были арестованы накануне в нескольких городах на севере страны. При обыске у них обнаружили крупный арсенал оружия, в том числе ракету класса "воздух-воздух".

"Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьезным", - сказал министр.

Группа была раскрыта в результате расследования деятельности правых экстремистов, которые воевали в Донбассе, отметил Сальвини.

"Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", - заключил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кандидат в депутаты Верховной Рады Дмитрий Ярош предложил захватить "десяток" туристов из Италии, находящихся на территории Украины. Таким образом он отреагировал на решение итальянского суда, который приговорил к 24 годам тюрьмы бывшего бойца ВСУ за убийство репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

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