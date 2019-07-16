В Белом доме изучат информацию о сотрудничестве Google с военными КНР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что его администрация ознакомится с информацией о сотрудничестве корпорации Google с китайскими военными.

Таким образом американский лидер отреагировал на сообщение одного из основателя платежного сервиса PayPal Питера Тиля, который потребовал от властей США провести тщательное расследование "предательства" Google. По словам бизнесмена, компания давно сотрудничает с правительством и военными Китая.

"Великий и потрясающий парень, который знает это дело лучше других! Администрация Трампа ознакомится", - написал Трамп на своей странице в Facebook.

Напомним, сам Трамп неоднократно обвинял компании Facebook, Amazon и Google в сговоре с Демократической партией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники корпорации Google регулярно прослушивают голосовые команды пользователей смарт-динамика Google Home и приложения Google Assistant. Такое заявление сделал менеджер по продукции компании Дэвид Монсис.

Google тесно сотрудничает с большим числом лингвистов по всему миру, чтобы усовершенствовать систему распознавания речи и добавить в нее поддержку разных языков. "Эти эксперты анализируют и транскрибируют небольшое количество запросов, помогая нам лучше понимать эти языки", - объяснил он.

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