В аэропорту Барселоны полицейские задержали гражданина Колумбии, который прятал полкилограмма кокаина под париком. Правоохранителей смутила большая шляпа и нервозное поведение 65-летнего пассажира.
Полицейские отмечают, что мужчина был очень странно одет, как будто хотел отвлечь внимание от своей головы. При прохождении паспортного контроля он вел себя очень подозрительно.
При обыске у мужчины обнаружили пакет с 503 граммами кокаина, который был спрятан под париком. Стоимость найденного пакета оценили в 30 тысяч евро.
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12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.