Полиция Испании задержала колумбийца, который прятал кокаин под париком

В аэропорту Барселоны полицейские задержали гражданина Колумбии, который прятал полкилограмма кокаина под париком. Правоохранителей смутила большая шляпа и нервозное поведение 65-летнего пассажира.

Полицейские отмечают, что мужчина был очень странно одет, как будто хотел отвлечь внимание от своей головы. При прохождении паспортного контроля он вел себя очень подозрительно.

При обыске у мужчины обнаружили пакет с 503 граммами кокаина, который был спрятан под париком. Стоимость найденного пакета оценили в 30 тысяч евро.