Внешнеполитические советники глав государств, входящих в "нормандскую четверку", договорились об обмене пленными в течение месяца. Точное количество лиц, которые будут включены в сделку, неизвестно. Такое заявление сделал заместитель главы администрации (офиса) президента Украины Вадим Пристайко.
"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных", - цитирует его агентство РИА "Новости".
По его словам, президент Украины рассчитывает на обмен "10 на 10" или "15 на 15", однако не собирается "замыкаться" на определенном количестве людей. "Наша задача - получить своих людей назад и разблокировать процесс обмена "всех на всех", который до настоящего времени был заблокирован", - уточнил представитель администрации Зеленского.
Встреча советников лидером государств "нормандского формата" прошла в Париже 12 июля. В ходе переговоров сторонам удалось достичь некоторых договоренностей: о прекращении огня, о разминировании в Станице Луганской и еще на двух участках, подчеркнул Пристайко. На встрече были затронуты и вопросы облегчения социально-экономических условий для жителей Донбасса.
Напомним, обмен пленными предусмотрен Минскими соглашениями. В последний раз Украина и республики Донбасса проводили обмен в конце 2017 года.
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