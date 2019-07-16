Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии выслушали гимны стран сидя

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду выслушали гимны стран перед началом переговоров в Берлине сидя.

По информации немецких журналистов, изменение протокола проведения официального мероприятия происходит уже второй раз. Первый раз произошел на встрече Меркель с премьером Дании Метте Фредериксеном на прошлой неделе, тогда политики также прослушали национальные гимны сидя.

Напомним, приступ сильной дрожи впервые произошел у канцлера Германии на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Сама Меркель списала свой приступ на обезвоживание из-за сильной жары. Однако вскоре это повторилось во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий приступ случился у Меркель на прошлой неделе в ходе встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Отвечая на вопросы журналистов о состоянии своего здоровья, канцлер отметила, что она относится к нему очень ответственно, но ей "становится ясно, что люди стареют".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что юристы и политологи же задумываются о вопросе передачи власти в том случае, если канцлер Германии не сможет работать - эта тема в немецком законодательстве не урегулирована.

Читайте также: Однопартийцы Меркель считают, что она может досрочно уйти в отставку