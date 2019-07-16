Гендиректора "Рустави-2" заподозрили в финансовых махинациях

Генеральная прокуратура Грузии получила обращение от акционера телеканала "Рустави-2" Нино Нижарадзе, которая обвиняет Николоза Гварамию в хищении средств.

Она потребовала возбудить против гендиректора телеканала уголовное дело. Адвокат Нино Нижарадзе пояснил, что акционерами была изучена финансовая отчетность телеканала с 2014 года, в которой была выявлена связь "Рустави-2" с некой компанией "Интермедиа". Последняя занимается привлечением рекламодателей и получает за это реальные деньги, а телеканалу достаются гроши, утверждает адвокат.

К финансовым махинациям может быть причастен генеральный директор телеканала Николоз Гварамия, который недавно сделал жесткое заявление из-за скандала с журналистом Георгием Габуния.