Генеральная прокуратура Грузии получила обращение от акционера телеканала "Рустави-2" Нино Нижарадзе, которая обвиняет Николоза Гварамию в хищении средств.
Она потребовала возбудить против гендиректора телеканала уголовное дело. Адвокат Нино Нижарадзе пояснил, что акционерами была изучена финансовая отчетность телеканала с 2014 года, в которой была выявлена связь "Рустави-2" с некой компанией "Интермедиа". Последняя занимается привлечением рекламодателей и получает за это реальные деньги, а телеканалу достаются гроши, утверждает адвокат.
К финансовым махинациям может быть причастен генеральный директор телеканала Николоз Гварамия, который недавно сделал жесткое заявление из-за скандала с журналистом Георгием Габуния.
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