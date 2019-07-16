Россия вооружается "запрещенными" ракетами и готовится к ведению войны в Европе, поэтому в НАТО должны действовать более решительно по отношению к Москве. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на доклад бывшего генерала бундесвера Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности Йоахима Краузе.
По мнению Крузе, Россия готовит атаку в очень удачное для этого время, поскольку сейчас Европа занята климатическими изменениями и миграционным кризисом. Браус считает, что Москва намеренно конфликтует с западными странами, чтобы уничтожить установленный мировой порядок и подорвать единство НАТО.
Россия понимает, что не сможет выйти победителем из войны с альянсом, поэтому единственный "козырь" Москвы - это неожиданный удар, подкрепленный угрозой ядерной войны. Европейские страны будут вынуждены выбирать между полномасштабной войной и радикальным изменением политического курса в сторону России, считает экс-генерал.
Возможными направлениями первых ударов со стороны России эксперты издания назвали Черноморский регион, Прибалтику, Польшу и Украину. Они также призывают правительство Германии привести армию в боевую готовность ради спасения НАТО.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия противодействует расширению НАТО "с помощью подрывных операций" и для ответа нужно "прощупать" границы нашей страны, считают американские эксперты.
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