Астронавты попросили доставить для них российскую еду на МКС

Американские астронавты Джессика Мейер и Эндрю Морган, а также итальянский астронавт Лука Пармитано попросили доставить им на МКС российскую еду. О своих предпочтениях астронавты рассказали в преддверии полета. Морган и Пармитано отправятся на МКС 20 июля.

Морган и Пармитано составили собственное меню, в котором фигурируют сливовый, виноградный, яблочный, абрикосовый и персиковый сок, а также компот из груш. Среди основных блюд астронавты обозначили: говядину с пряным рисом, мясо цыплят с рисом, рубленную свинину с яйцом, телятину с овощами, карбонат, сыр "Южный", мясо с перловой кашей, а также творог с орехами, ряженку и молоко.