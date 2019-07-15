Очередного Евромайдана — уже третьего по счету — современная Украина не переживет.
Об этом в интервью украинскому изданию LB. ua заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Третий Майдан для постсоветской республики неприемлем, указал Турчинов. У Украины сегодня, поясняет он, "невелик запас прочности" и "парадигма 2013-2014 годов" разрушит страну.
Действующей власти, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики, необходимо отойти "от неадекватного популизма" — обещаний сиюминутно окончить войну на юго-востоке страны или же, например, заявлений о скором некоем экономическом чуде для Украины.
Тот, кто делает ставку на "чудеса", убежден Александр Турчинов, в результате получает лишь разочарование и горе.
Примечательно, что сам Турчинов был одним из многочисленных сторонников Евромайдана 2014 года.
Напомним, что в ноябре 2013 года в центре Киева, столицы Украины, из-за приостановки подписания соглашения об интеграции с Европейским союзом собрались сторонники движения постсоветской республики на Запад. Те протесты, получившие название "Евромайдан" — по аналогии с майданом Незалежности в Киеве, где и происходили события — привели к государственному перевороту.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Генштаба ВСУ уверен, будто Российская Федерация готовит вторжение на Украину со стороны Приднестровья, Белоруссии, Донбасса и Крымского полуострова.
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