Президент Казахстана сравнил глав регионов с князьми

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике губернаторов (акимов) регионов за их высокомерное поведение на встречах с инвесторами.



Токаев: Казахстану повезло с соседями / Новости от 03.06.2019 19:19

"Иногда я смотрю, как вы принимаете делегации предпринимателей, инвесторов. Это никуда не годится. Садитесь во главе стола, рассаживаете их на расстоянии двух, трех, четырех метров. Ведете себя как руководители каких-то княжеств. Как-будто не вы заинтересованы в привлечении инвестиций, а они", - сказал глава государства, передает местный портал Tengrinews.

По словам Токаева, иностранные инвесторы часто жалуются на невыполнимые требования местных органов власти. Президент Казахстана пообещал наказывать региональных глав за подобный подход, поскольку страна сталкивается с большой конкуренцией при привлечении инвестиций.