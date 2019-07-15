Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике губернаторов (акимов) регионов за их высокомерное поведение на встречах с инвесторами.
"Иногда я смотрю, как вы принимаете делегации предпринимателей, инвесторов. Это никуда не годится. Садитесь во главе стола, рассаживаете их на расстоянии двух, трех, четырех метров. Ведете себя как руководители каких-то княжеств. Как-будто не вы заинтересованы в привлечении инвестиций, а они", - сказал глава государства, передает местный портал Tengrinews.
По словам Токаева, иностранные инвесторы часто жалуются на невыполнимые требования местных органов власти. Президент Казахстана пообещал наказывать региональных глав за подобный подход, поскольку страна сталкивается с большой конкуренцией при привлечении инвестиций.
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