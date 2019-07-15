Примерные заключенные в Великобритании получат ключи от своих камер

В Великобритании власти придумали новую меру для поощрения заключенных за хорошее поведение. Об этом пишет газета The Guadian со ссылкой на постановление Министерства юстиции страны.



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Администрация тюрем будет выдавать осужденным ключи от их камер в качестве награды за примерное поведение. Таким образом заключенные смогут проводить больше времени за пределами камеры. Они также могут получить право на более длительные свидания, возможность самостоятельно выбирать время для приготовления еды, посещения спортивного зала или душа.

"Эта новая схема дает руководителям тюрем инструменты для установки четких стандартов поведения и повышает способность поддерживать стабильность, при этом уводя преступников от криминальной жизни", - сказал в интервью изданию министр юстиции Великобритании Дэвид Гоук.