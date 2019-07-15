В Литве назвали "неприемлемым" салют в честь освобождения Вильнюса

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил салют в Москве в честь годовщины освобождения Вильнюса от нацистских войск.



Стало известно место самого зрелищного салюта в честь Дня Победы в Москве / Новости от 03.05.2019 23:37

"Эта победа над фашизмом, над нацистами и их идеологией. Несомненно, это было судьбоносно для всего мирового развития. Но Литве это не принесло освобождение", - цитирует его агентство "Интерфакс".

Министр отметил, что после освобождения Литвы советскими войсками, настала "еще одна оккупация - продолжились ссылки, репрессии". Именно поэтому "праздновать это в контексте праздника, а именно освобождения, неприемлемо", считает глава МИД Литвы.

Ранее власти Литвы и Латвии выразили против в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения прибалтийских городов от нацистов. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот протест является "абсурдным и кощунственным".

Напомним, 13 июля в Москве дали салют в честь 75-летия освобождения столицы Литвы.