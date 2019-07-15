Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил салют в Москве в честь годовщины освобождения Вильнюса от нацистских войск.
"Эта победа над фашизмом, над нацистами и их идеологией. Несомненно, это было судьбоносно для всего мирового развития. Но Литве это не принесло освобождение", - цитирует его агентство "Интерфакс".
Министр отметил, что после освобождения Литвы советскими войсками, настала "еще одна оккупация - продолжились ссылки, репрессии". Именно поэтому "праздновать это в контексте праздника, а именно освобождения, неприемлемо", считает глава МИД Литвы.
Ранее власти Литвы и Латвии выразили против в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения прибалтийских городов от нацистов. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот протест является "абсурдным и кощунственным".
Напомним, 13 июля в Москве дали салют в честь 75-летия освобождения столицы Литвы.
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