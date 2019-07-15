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NYT: армия США готовится к тайной войне с "авторитарной" Россией

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В то время как действующий президент США Дональд Трамп "обхаживает" РФ, многие другие в Вашингтоне видят в Москве все более и более опасного врага.


США и НАТО готовы к удару по России

Об этом пишет издание The New York Times.

Например, пишут авторы материала, когда в июне текущего года Дональд Трамп встречался с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, армия Соединенных Штатов Америки отрабатывала выполнение задач по оказанию помощи местным силам сопротивления в Восточной Европе и Прибалтике.

Американская армия, сообщает The New York Times, пыталась научить союзников противостоять так называемым "зеленым человечкам", которые в 2014 году помогли РФ "захватить" Крымский полуостров.

Эти учения в Восточной Европе и Прибалтике, указывают авторы материала, наглядно демонстрируют пересмотренную США стратегию противодействия усиливающимся угрозам со стороны Российской Федерации и Китайской народной республики.

Учения армия Соединенных Штатов Америки проходили в том числе и в Венгрии — стране, имеющей весьма тесные связи с Россией, отмечает The New York Times.

Когда распался советский блок, напоминает издание, Венгрия чуть ли не больше всех прочих экс-социалистических государств стремилась на Запад. После прихода к власти "авторитарного" Виктора Орбана, ведущего националиста Европы, Будапешт придерживается абсолютно другого политического курса.

Венгрия является давним полноценным членом Североатлантического альянса, пишут авторы материала, но тратит на оборону всего 1,15 процента от своего ВВП. Это один из самых низких показателей среди стран-участниц НАТО.

Примечательно, что Дональд Трамп не позволяет себе критиковать Венгрию — ни за мизерные траты на оборону, ни за энергетические связи с Россией. Ту же Германию, сообщает издание, президент США за подобное критикует неоднократно и рьяно.

Одной только Венгрией интересы Вашингтона не ограничиваются — спецназ Швеции и Норвегии, например, подсказывают армии США, как выживать и эффективно действовать в условиях Арктики. В регионе, напоминает издание, в последние годы соперничество США и России все увеличивается и увеличивается.

Но, пишет The New York Times, в ближайшее время "настоящей" войны между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки ждать якобы не стоит. Таким "авторитарным" сверхдержавам, как Россия, удобнее вести так называемые "гибридные" войны, основанные на дезинформации и подтасовывании фактов, считают эксперты.

The New York Times утверждает, что РФ неоднократно проводила дезинформационные кампании против армии США в преддверии президентских выборов на Украине весной текущего года.

Вашингтон готов к гибридной войне, уверены авторы материала. Или, во всяком случае, готовится, сообщает The New York Times.

В Венгрии, Болгарии и Румынии, например, США проводят подготовку в рамках сценариев, согласно которым Российская Федерации в результате кибератаки выводит из строя американскую технику, указывают журналисты издания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из американского издания The National Interest спрогнозировали, как будет развиваться война между Российской Федерацией и объединенными силами стран Североатлантического альянса.

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Опубликован сценарий войны США с Россией в 2018 году.

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Темы сша нато армия война швеция европа россия арктика украина норвегия прибалтика
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