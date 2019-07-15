В Запорожской области колонна автобусов с детьми попала в крупное дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщают средства массовой информации Украины.
Автобусную колонну с детьми, пишет издание "Страна.ua", стали обгонять легковые машины кортежа действующего президента страны Владимира Зеленского, а также автобус службы безопасности. Они-то и спровоцировали аварию.
Сообщается, что главы постсоветской республики не было в автомобилях.
Как пишет издание "Страна.ua", никто не пострадал.
В данный момент обстоятельства громкого ДТП выясняются. Согласно предварительной версии, из-за острой нехватки кадров водители кортежа не спали несколько суток — это-то и могло стать причиной аварии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что излишне возбужденного и подозрительно гримасничавшего Владимира Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков.
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