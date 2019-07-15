Кортеж Зеленского спровоцировал ДТП с автобусами с детьми

В Запорожской области колонна автобусов с детьми попала в крупное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщают средства массовой информации Украины.

Автобусную колонну с детьми, пишет издание "Страна.ua", стали обгонять легковые машины кортежа действующего президента страны Владимира Зеленского, а также автобус службы безопасности. Они-то и спровоцировали аварию.

Сообщается, что главы постсоветской республики не было в автомобилях.

Как пишет издание "Страна.ua", никто не пострадал.

В данный момент обстоятельства громкого ДТП выясняются. Согласно предварительной версии, из-за острой нехватки кадров водители кортежа не спали несколько суток — это-то и могло стать причиной аварии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что излишне возбужденного и подозрительно гримасничавшего Владимира Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков.

Читайте также:

Зеленский - клоун или "слуга народа"?