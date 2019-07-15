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Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до 21 июля

Мир » Бывший СССР » Украина print

Экс-президент Украины Петр Порошенко почти полностью уверен в том, что до 21 июля Россия освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков. 


Арест украинских моряков признан законным / Новости от 12.02.2019 14:56

По мнению политика, в противном случае российские власти столкнутся с серьезными последствиями и международным давлением. 

"Путин четко понимает последствия для России, так как существуют сегодня абсолютно четкие механизмы - и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН. Поэтому 90%, что до 21 июля наши ребята должны быть дома", - сказал Порошенко в интервью телеканалу ICTV.

В ноябре минувшего года российские пограничники задержали три украинских корабля, которые нарушили государственную границу страны. Экипаж был арестован, а в начале прошлой недели морякам предъявили окончательные обвинения. Они останутся под стражей до 24 июля. 

Европейские страны осудили решение России. В мае Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал немедленно освободить моряков. С подобной просьбой к Владимиру Путину обратился и президент Украины Владимир Зеленский. 

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Темы арест порошенко освобождение украинские моряки
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