Экс-президент Украины Петр Порошенко почти полностью уверен в том, что до 21 июля Россия освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
По мнению политика, в противном случае российские власти столкнутся с серьезными последствиями и международным давлением.
"Путин четко понимает последствия для России, так как существуют сегодня абсолютно четкие механизмы - и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН. Поэтому 90%, что до 21 июля наши ребята должны быть дома", - сказал Порошенко в интервью телеканалу ICTV.
В ноябре минувшего года российские пограничники задержали три украинских корабля, которые нарушили государственную границу страны. Экипаж был арестован, а в начале прошлой недели морякам предъявили окончательные обвинения. Они останутся под стражей до 24 июля.
Европейские страны осудили решение России. В мае Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал немедленно освободить моряков. С подобной просьбой к Владимиру Путину обратился и президент Украины Владимир Зеленский.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.