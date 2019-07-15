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В Аргентине задумались о создании первого русскоязычного радио

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Российская диаспора в Аргентине задумалась о создании радиовещания на русском языке. Такая инициатива внесена в резолюцию аргентинского Координационного совета молодых российских соотечественников. 


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В документе утверждается намерение участников совета найти возможности для организации русскоязычного радиовещания там, "где территориально находятся организации соотечественников". Речь идет как о традиционном формате радиовещания, так и о радио в интернете. 

Представители диаспоры также намерены обратиться в Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом с просьбой разработать программу поездок в Россию "для участников диаспоры, не владеющих русским языком". Подобная мера позволит не только познакомить их со своей исторической родиной, но и подтолкнуть к изучению русского языка, считают в совете. 

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Темы радио аргентина российская диаспора
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