На параде в Париже толпа освистала Макрона и потребовала его отставки

За считанные минуты до начала военного парада в честь Дня взятия Бастилии несколько человек принялись скандировать лозунги "желтых жилетов".

Об этом сообщает France Info.

Лозунги, сообщает французское издание, содержали в себе призывы к отставке действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Когда же глава государства принимал участие в параде на Елисейских полях, из толпы начал раздаваться свист.

France Info отмечает, что главной тепа парада стало военное сотрудничество стран Европейского союза. Сам Эммануэль Макрон, например, напоминают журналисты, около года тому назад выдвинул Европейскую инициативу вмешательства, которая предусматривает совместные действия Франции и еще 10 государств в случае чрезвычайных военных и гуманитарных кризисов.

Рядом с действующим президентом Франции на трибуне находились канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Саули Ниинисте, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в День взятия Бастилии Владимир Путин напомнил Эммануэлю Макрону о важности отношений России и Франции для Европы.

Читайте также:

Франция возвращает Россию в ПАСЕ.