Kyodo: РФ не ведет переговоры о Курилах из-за альянса США с Японией

Российская Федерация отказалась от обсуждения возможности передачи Японии двух из четырех южнокурильских островов.



«Это наши территории»: дерзкое заявление Абэ...

Об этом сообщает крупнейшее независимое информационное агентство Японии Kyodo.

Отметим, что издание ссылается на источник, близкий к переговорному процессу между Россией и Страной восходящего Солнца.

Одной из причин отказа РФ "даже обсуждать возможность передачи двух островов", сообщает Kyodo, стало беспокойство Москвы по поводу крепнущего японско-американского военного альянса.

Также Москва опасается, сообщил источник, что предполагаемый компромисс с Японией по поводу принадлежности Курильских островов пагубно скажется на уровне поддержки российской власти со стороны населения страны.

Напомним, что территориальный спор между Японией и Россией является неурегулированным со времен окончания Второй мировой войны. После войны все Курильские острова были включены в состав Советского Союза, но принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией.

Вопрос принадлежности южных Курильских островов является основным препятствием для подписания мирного договора между Российской Федерацией и Страной восходящего Солнца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат из Японии предложил забрать у России Курилы силой.

Читайте также:

Россияне не позволят отдать Курилы японцам.