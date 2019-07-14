Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По его словам, это связано с тем, что Украина имеет транзитные обязательства перед Европейским союзом — через постсоветскую республику из России на запад идет транзит товаров.
При этом Гройсман указал, что не может быть и речи о возобновлении авиационного сообщения между Москвой и Киевом.
Напомним, что Министерство инфраструктуры Украины внесло в правительство постсоветской республики предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией в декабре минувшего года.
Однако, до сих пор этого так и не произошло.
Отметим, что глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявил, будто железнодорожное сообщение между двумя страна прекращается само по себе — в последнее время, указал глава украинского ведомства, наблюдается спад количества поездок из Украины в Российскую Федерацию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на сегодняшний день на заработках в других государствах находятся порядка четырех миллионов граждан Украины.
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