Украина не разорвет ж/д сообщение с РФ из-за обязательств перед ЕС

Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это связано с тем, что Украина имеет транзитные обязательства перед Европейским союзом — через постсоветскую республику из России на запад идет транзит товаров.

При этом Гройсман указал, что не может быть и речи о возобновлении авиационного сообщения между Москвой и Киевом.

Напомним, что Министерство инфраструктуры Украины внесло в правительство постсоветской республики предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией в декабре минувшего года.

Однако, до сих пор этого так и не произошло.

Отметим, что глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявил, будто железнодорожное сообщение между двумя страна прекращается само по себе — в последнее время, указал глава украинского ведомства, наблюдается спад количества поездок из Украины в Российскую Федерацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на сегодняшний день на заработках в других государствах находятся порядка четырех миллионов граждан Украины.

Читайте также:

СМИ: Украина отправляет в Россию поезда-"душегубки".