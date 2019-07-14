Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность отношений России и Франции для безопасности в Европе.
Об этом глава государства напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону в поздравительной телеграмме по случаю Дня взятия Бастилии, сообщает официальный сайт президента России.
Владимир Путин также выразил уверенность, что "опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях".
Напомним, что 17 июля во Франции — день, когда 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия. Это событие ознаменовало начало Великой французской революции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением выстроить "новую архитектуру доверия и безопасности" между Российской Федерацией и Европой.
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